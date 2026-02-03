Educazione ambientale il Comune lancia una chiamata pubblica per gli Ambasciatori del clima

Il Comune di Ravenna apre le porte a cittadini interessati a fare la differenza sul fronte ambientale. Con una chiamata pubblica, il Comune, insieme al Ceas e al Centro Europe Direct Romagna, cerca persone disposte a diventare “Ambasciatori del clima”. L’obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità in azioni concrete per la sostenibilità. Chi ha voglia di mettersi in gioco può candidarsi e contribuire a sensibilizzare e informare sui temi ambientali.

Il Comune di Ravenna, il Centro per l’Educazione alla Sostenibilità (Ceas) e il Centro Europe Direct della Romagna lanciano una chiamata alla partecipazione attiva alla cittadinanza per formare un gruppo locale di “Ambasciatori del clima”. Si tratta di una chiamata per individuare e coinvolgere.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Centro Dall'intelligenza artificiale un assist all’educazione ambientale: Dusty lancia il progetto "Robidone" A Bari una Befana di educazione ambientale e rispetto del mare per i più piccoli Il 6 gennaio 2026, sul lungomare di Bari, si è svolta l’iniziativa “La Befana vien dal mare… con un messaggio chiaro”, promossa da Retake. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ravenna Centro Argomenti discussi: Transizione ecologica, approvato il Piano di Azione; Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale: da Coldiretti un progetto per le scuole in sinergia con Padania Acque; Cagliari corre per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026; Davanti al Camino: giochi, impasti e sostenibilità alla Fattoria dei Ragazzi. L’educazione ambientale si siede tra i banchiL’educazione ambientale entra nelle aule e lo fa con strumenti concreti. polesine24.it Educazione ambientale. Il progetto di Somaglia vince concorso regionaleIl Comune di Somaglia è stato l’unico del Lodigiano a vincere il bando Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità 2024 uscito a giugno. Lo annuncia il consigliere delegato ... ilgiorno.it Il progetto "EsserCi" potenzia gli sportelli di sostegno psicologico attivati all'Istituto di istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” e al Centro di educazione ambientale. Un intervento con capofila il circolo Arci Le Nuvole che punta anche a ricreare spazi di sociali - facebook.com facebook Educazione ambientale e cibo sano: inaugurato l’orto didattico alla primaria di Paganico - Il Giunco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.