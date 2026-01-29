Getta via i pregiudizi | Rfk Italia ed Plures Alia per la città di Firenze

Firenze si prepara a cambiare volto. Questa mattina, cittadini e associazioni si sono riuniti nel cuore della città per lanciare un messaggio contro i pregiudizi. L’obiettivo è usare gli spazi pubblici come strumenti di confronto e sensibilizzazione su diritti e rispetto. La manifestazione, organizzata da Rfk Italia e Plures Alia, ha attirato diverse centinaia di persone. Molti hanno portato striscioni e slogan, chiedendo una città più aperta e inclusiva. La piazza si è animata di voci che vogliono cambiare mentalità e abb

Firenze, 29 gennaio 2026 - Firenze trasforma lo spazio pubblico in un messaggio di diritti, rispetto e responsabilità collettiva. Postazioni interrate, mezzi di raccolta e cestini di alcuni dei principali quartieri cittadini si vestono della bandiera dei diritti umani con il messaggio " Getta via i pregiudizi ": un invito diretto a liberarsi da stereotipi e discriminazioni, trasformando un gesto quotidiano come il conferimento dei rifiuti in un atto di consapevolezza civile. L'iniziativa è stata inaugurata simbolicamente presso la postazione interrata di via Martelli, nel cuore del centro storico, alla presenza di Kerry Kennedy, presidentessa onoraria della Robert F.

