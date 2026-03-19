Tour nella bellezza anche in provincia I borghi dalla costa all’entroterra sfoggiano abbazie e teatri segreti

Durante le Giornate del FAI di Primavera, che si svolgeranno sabato e domenica, numerosi siti saranno accessibili anche nel resto della provincia, oltre alle città di Pesaro, Fano e Urbino. I partecipanti potranno visitare borghi, abbazie e teatri meno conosciuti che si trovano dalla costa all’interno, offrendo un’occasione per scoprire luoghi spesso nascosti o poco frequentati.

Non solo Pesaro, Fano e Urbino. Durante le Giornate del Fai di Primavera che si terranno sabato e domenica, tanti saranno i luoghi aperti anche nel resto della provincia. A Cagli apriranno le porte la Chiesa di San Francesco, polo religioso e civico della città medievale e il Teatro Comunale, il cui apparato decorativo ottocentesco si rivela come un affascinante manifesto di ideali patriottici e simbolici. La Chiesa sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre il Teatro Comunale sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Grazie al Gruppo Fai di Fossombrone - Media Val Metauro, spiega la referente Gloria Mei, a Fossombrone si terrà l’apertura del Complesso Santa Barbara e della Corte Bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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