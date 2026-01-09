Fondazione Italia patria della bellezza sesto bando 2026 | scadenza candidature il 30 gennaio per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane

La Fondazione Italia Patria della Bellezza ha aperto il sesto bando 2026, con scadenza il 30 gennaio. L'iniziativa mira a valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane, promuovendone la visibilità e l'accessibilità. Questa opportunità è rivolta a enti e organizzazioni che desiderano rafforzare il proprio ruolo nel patrimonio culturale del paese, contribuendo alla sua diffusione e tutela.

Fondazione Italia Patria della Bellezza, tutti i premiati del bando 2025 - Assegnati i riconoscimenti per i progetti di cultura e comunicazione: ai primi tre 20. ilgiorno.it

Lavorare nell’arte: opportunità da Istituto Svizzero, Fondazione Italia Patria della Bellezza, Moderna Museet di Stoccolma - Residenza d’arte e fotografica, curatela e comunicazione sono gli ambiti di interesse dei bandi, delle offerte di lavoro e delle opportunità in senso più ampio che vi proponiamo questa settimana Artis ... artribune.com

Fondazione UNORA è la prima e unica realtà nata in Italia con l’obiettivo di promuovere il payroll giving. Il payroll giving, o donazione in busta paga, è una trattenuta regolare e volontaria dallo stipendio: un gesto semplice, proporzionato, che il dipendente sce - facebook.com facebook

Care amiche, cari amici, noi tutti della Fondazione #Italia #Giappone auguriamo un sereno e luminoso #2026 ad ognuno di voi: ricco di curiosità, nuove passioni, letture, dialoghi e scoperte culturali tra i due Paesi che amiamo facebook.com/profile.phpid… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.