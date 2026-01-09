Fondazione Italia patria della bellezza sesto bando 2026 | scadenza candidature il 30 gennaio per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane
La Fondazione Italia Patria della Bellezza ha aperto il sesto bando 2026, con scadenza il 30 gennaio. L'iniziativa mira a valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane, promuovendone la visibilità e l'accessibilità. Questa opportunità è rivolta a enti e organizzazioni che desiderano rafforzare il proprio ruolo nel patrimonio culturale del paese, contribuendo alla sua diffusione e tutela.
L'iniziativa è rivolta a musei, teatri, borghi e altre realtà territoriali, con l'obiettivo di accrescere la loro visibilità e accessibilità presso il grande pubblico. Con questo progetto, la Fondazione ha come obiettivo supportare e valorizzare le realtà impegnate sul territorio attraverso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
