I turisti potranno ora viaggiare facilmente dalla costa alle colline di Faenza grazie a un nuovo collegamento promosso da Visit Romagna. Il progetto ’A Spass’ mira a facilitare gli spostamenti tra le località rivierasche e le attrazioni dell’entroterra. La novità riguarda un servizio che permette di passare dalla spiaggia alle colline in una sola giornata, rafforzando l’offerta turistica locale.

Dalla spiaggia alle colline in una giornata. Faenza rafforza la propria vocazione all’accoglienza turistica aderendo a ’A Spass’, il nuovo progetto promosso da Visit Romagna per creare un collegamento più diretto tra le località della riviera e le eccellenze dell’entroterra romagnolo. L’iniziativa sarà attiva dal 3 giugno al 10 settembre e si rivolge in particolare ai turisti che soggiornano lungo la costa, offrendo un sistema organizzato di trasporto e visite guidate per scoprire borghi, musei e parchi naturali delle aree interne. Tra le destinazioni coinvolte ci sono anche Faenza e il territorio della Romagna Faentina. Il servizio prevede una flotta di autobus che collegherà dieci punti di partenza sulla costa – da Cattolica ai Lidi di Comacchio – verso trentaquattro mete dell’entroterra romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasporti dalla costa all’entroterra. Così i turisti scopriranno Faenza

