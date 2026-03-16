clero rurale e mondo contadino il libro a cavriglia

Arezzo, 16 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle ore 16.30 presentazione a Cavriglia del libro Clero rurale e mondo contadino nell'Italia di Antico Regime. A cura di Giuliano Pinto e Lorenzo Tanzini. Appuntamento a Villa Castiglioncelli - Tenuta San Jacopo. Saranno presenti gli autori Giuliano Pinto e Lorenzo Tanzini. Il volume è frutto dei lavori del convegno tenutosi a Pistoia il 25 e 26 ottobre 2024 nell’ambito del progetto I contadini italiani dal tardo Medioevo all’Unità: percorsi di ricerca e aree a confronto, promosso dalle Deputazioni di storia patria della Toscana, dell’Umbria e di quella ferrarese, il volume intende riprendere... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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