Bergamo Film Meeting inaugura Bergamo Jazz

Bergamo Film Meeting ha annunciato l’inizio di Bergamo Jazz 2026, che si prepara ad aprire i battenti giovedì 19 marzo. Come di consueto, il festival coinvolgerà anche altre forme di espressione artistica, partendo dal cinema, che sarà protagonista di questa edizione. La manifestazione si svolgerà nella città e coinvolgerà diverse iniziative legate alla musica e al cinema.

Bergamo Jazz 2026 scalda i motori prima dell'avvio ufficiale previsto per giovedì 19 marzo. E come ogni anno il Festival abbraccerà altri linguaggi artistici, ad iniziare dal cinema. Domenica 15 marzo è infatti previsto, all'Auditorium di Piazza della Libertà (ore 17.30), il consueto passaggio di testimone da Bergamo Film Meeting a Bergamo Jazz: nell'occasione la violinista Virginia Sutera sonorizzerà il film Gräfin Küchenfee ( La sguattera diventata contessa ) di Rudolf Biebrach, commedia del 1918 di cui è protagonista l'attrice Henny Porten, chiamata a interpretare due personaggi, una contessa e la sua cuoca. Questo doppio ruolo mette in risalto le doti comiche di Porten, soprattutto nelle scene in cui, nei panni di Karoline, imita se stessa nei panni della contessa.