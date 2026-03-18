Bonus casa e Superbonus | i dati entro il 22 aprile

Il portale online di Enea è stato attivato per permettere la comunicazione delle opere relative al Bonus casa e al Superbonus. Entro il 22 aprile devono essere inviati i dati relativi agli interventi effettuati. Dopo la fine degli sconti e delle cessioni, le detrazioni devono ora essere indicate direttamente nella dichiarazione dei redditi.

IL PORTALE. Attivo il portale online Enea per la comunicazione delle opere effettuate. Esauriti sconti e cessioni, ora la detrazione va indicata nella dichiarazione. È operativo sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) il portale aggiornato (https:bonusfiscali.enea.it) per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del Bonus casa e del Superbonus. Il conteggio dei novanta giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026, sia per gli interventi conclusi tra il primo gennaio 2026 e il 22 gennaio scorso, sia per i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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