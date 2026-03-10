A Masio, in provincia di Alessandria, sono state trovate scritte, insulti e minacce rivolte a Urbano Cairo, presidente del Torino, fuori dal cimitero del paese. Tra i messaggi comparsi vi sono frasi come

A Masio, in provincia di Alessanddra, paese d'origine di Urbano Cairo presidente del Torino, sono comparse scritte, insulti e minacce nei confronti del contestato proprietario del club granata. Ne scrive La Stampa: "Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto". La frase all'ingresso del cimitero del piccolo comune di Masio, al confine tra la provincia di Alessandria e quella di Asti, è stata tracciata con vernice spray nella notte. Una scritta pesante, che ha colpito profondamente un paese di poco più di mille abitanti nel cuore del Monferrato e che segna il punto più inquietante di una sequenza di insulti e minacce, comparsi anche nella vicina Quattordio, contro il presidente del Torino che di Masio è originario.

Scritte e minacce contro Cairo fuori al cimitero: "Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto"

Russia-Egitto, Lavrov ricevuto al Cairo da al-Sisi(LaPresse) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato sabato al Cairo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

