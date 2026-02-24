Una baby gang dietro la serie di violente rapine Carabinieri arrestano tre giovanissimi Uno ha 14 anni

Una baby gang ha compiuto diverse rapine violente a Cervia, causando paura tra i residenti. I carabinieri hanno individuato e arrestato tre giovani, tra cui un minorenne di 14 anni, che avevano preso di mira negozi e passanti. Le operazioni sono state supportate da più compagnie dei militari, che hanno analizzato le telecamere di sorveglianza e raccolto testimonianze. Ora si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine e le accuse.

Fermati dall'Arma due maggiorenni e un 14enne ritenuti responsabili di una serie di colpi messi a segno tra agosto e ottobre, tra cui un'aggressione a un disabile Le misure restrittive, emesse rispettivamente dai giudici per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna e del tribunale per i minorenni di Bologna, sono il risultato di una complessa attività di indagine condotta dal nucleo operativo e radiomobile. Gli inquirenti, a partire dalle denunce delle vittime, hanno ricostruito gli episodi grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, alle testimonianze e ai riconoscimenti fotografici, raccogliendo gravi indizi a carico di un gruppo composto da tre maggiorenni stranieri, tra i diciotto e i diciannove anni, e un minorenne italiano di quattordici anni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In tre anni raffica di rapine, furti, estorsioni e violenze nel Bresciano: banda di 8 giovanissimi fermati dai carabinieriNel corso di tre anni, il Bresciano è stato teatro di una serie di episodi criminali, tra cui rapine, furti, estorsioni e violenze.

Leggi anche: Livio Corazza: "Fusioni al via entro tre anni: meno burocrazia per i parroci. Baby gang, una faglia sismica"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Un folle sabato sera in centro: le riprese della videosorveglianza per incastrare la baby gang che ha aggredito i passanti - FoggiaToday; Baby gang, tanto chiasso ma poi tutto resta identico e irrisolto; Aggressioni e ricatti sui social, misure cautelari per cinque maranza minorenni; Roma: dopo le indagini su un tentato omicidio, in manette una baby gang.

Fabrizio Corona denunciato per diffamazione da un ragazzino coinvolto nel pestaggio di un disabileGiunse in Salento insieme alla sua troupe per condurre una personale inchiesta - come riferì lui stesso - sul pestaggio di un 15enne picchiato brutalmente nella sala d’attesa della stazione ... bari.repubblica.it

Baby Gang, il trapper con la pistola: È pericoloso. E torna in carcereDa una vecchia arma lunga, un fucile d’assalto calibro 7 fabbricato nella ex Cecoslovacchia, era cominciato due anni fa l’ultimo guaio in cui si è cacciato Baby Gang. Tre armi corte sono valse al ... milano.repubblica.it

Castelfranco, insulti tra le giostre, 15enne denuncia il branco: i carabinieri sulle tracce di una baby gang. Episodio in Piazza Giorgione durante il Carnevale. - facebook.com facebook