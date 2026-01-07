Milano rapine violente con spray urticante | arrestati 4 egiziani

A Milano, quattro giovani egiziani sono stati arrestati in seguito a rapine violente avvenute con spray urticante. Due delle vittime sono state trasportate in ospedale, mentre una terza persona è rimasta illesa. Le indagini hanno portato all’arresto dei sospettati, che sono attualmente sotto misura cautelare. L’episodio evidenzia l’aumento di eventi criminosi nelle aree urbane, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per la sicurezza pubblica.

Quattro ragazzi giovanissimi arrestati. Due delle loro vittime trasportate in ospedale e un terzo rimasto illeso. Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimi - A mettere le mani sui quattro, tutti accusati di rapina aggravata in concorso, sono stati gli agenti della polizia di Stato, una volante del Commissariato Villa San Giovanni.

