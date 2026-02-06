Tonali-Juventus assalto rimandato | l’Arsenal ci prova ma il Newcastle fa muro

La trattativa tra Sandro Tonali e la Juventus si ferma di nuovo. Nei giorni scorsi, l’Arsenal aveva fatto un tentativo, ma il Newcastle ha blindato il giocatore, bloccando ogni possibile trasferimento. La situazione rimane in stand-by, mentre le squadre si preparano a riprendere i contatti nelle prossime settimane.

Il mercato intorno a Sandro Tonali entra in una fase di attesa strategica, ma le grandi manovre per l'estate sono già tracciate. Nonostante il forte pressing dell' Arsenal registrato nelle ultime ore della sessione invernale, il centrocampista azzurro resta un pilastro del Newcastle, con i Magpies decisi a non privarsene per non compromettere la corsa alla Champions League. Il futuro del giocatore resta però un dossier aperto. Come riferito dall'agente del calciatore, Beppe Riso, ai microfoni di Tuttosport, ogni valutazione è rimandata a giugno: "Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi".

