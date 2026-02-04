Il Newcastle di Eddie Howe ha messo subito le cose in chiaro su Sandro Tonali. Non ci sono possibilità che l’azzurro lasci i Magpies durante questa sessione di mercato. Le voci sull’interesse dell’Arsenal sono state respinte con decisione dall’allenatore, che ha confermato che il centrocampista italiano rimarrà a Newcastle. Nessun accordo in vista, e l’obiettivo ora è concentrarsi sulla stagione in corso.

Il futuro di Sandro Tonali non sarà a Londra. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto assalto dell’ Arsenal nelle fasi conclusive del mercato, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha blindato il centrocampista azzurro con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. “Per quanto mi riguarda, abbiamo tra le mani un calciatore e una persona eccezionale,” ha dichiarato Howe in conferenza stampa. “Sandro è felice qui, il suo rapporto con me e con i compagni è ottimo ed è in una condizione fisica invidiabile”. L’allenatore dei Magpies ha voluto spegnere sul nascere ogni voce di un possibile addio, sottolineando la centralità dell’ex milanista nel progetto tecnico del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Tonali-Arsenal, muro Newcastle: Howe blinda l’azzurro

Approfondimenti su Tonali Arsenal

Sandro Tonali, attualmente al Newcastle, ha espresso grande rispetto per l’ambiente inglese e per l’allenatore Howe, sottolineando il ruolo dei tifosi nel suo percorso.

L’Arsenal fa un tentativo deciso all’ultimo istante per acquistare Sandro Tonali, dopo che il Manchester City ha bloccato l’affare Merino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tonali Arsenal

Argomenti discussi: Arsenal, colpaccio nelle ultime ore? Sondaggio per Tonali, l'agente: Resta; L'Arsenal piomba su Tonali, offerto mega-ingaggio! Il Newcastle fa muro e spara alto per il cartellino; Newcastle, Howe chiude all\'addio di Tonali: Giocatore e persona eccezionale, è felice qui; Arsenal su Tonali nelle ultime ore di mercato: primo sondaggio, ma il Newcastle chiude la porta.

Arsenal pensa a Tonali: tentativo difficile, Juventus resta vigileArsenal sonda Tonali, ma il Newcastle chiude. Scenario complesso ora, possibile assalto estivo. Juventus osserva con attenzione. europacalcio.it

L'Arsenal ci prova subito per Tonali: il Newcastle chiede 100 milioniStando alle indiscrezioni di Sportmediaset l'Arsenal ha manifestato grande interesse per Sandro Tonali nelle ultime ore. Mikel Arteta è un grande estimatore del centrocampista azzurro ... tuttojuve.com

#Simeone abbraccia #Lookman, l’Arsenal prova a prendere #Tonali però il Newcastle riesce a resistere x.com

L'Arsenal vuole Sandro Tonali, il Newcastle chiede almeno 100 milioni di euro. Il classe 2000 resta un sogno proibito per il Milan: vi piacerebbe un giorno rivederlo in rossonero #MilanNews24 - facebook.com facebook