Tonali paura per l’infortunio rientrata | è solo un edema Convocazione con l’Italia vicina

Il centrocampista ha subito un infortunio durante la partita tra Barcellona e Newcastle e ha lasciato il campo in barella. Gli esami medici effettuati hanno escluso lesioni gravi e hanno evidenziato la presenza di un edema, rassicurando sul suo stato di salute. La convocazione con la nazionale italiana sembra ora più vicina, mentre le sue condizioni continuano a essere monitorate.

Il centrocampista era uscito per un infortunio durante Barcellona-Newcastle: esami rassicuranti. Gravina: “Sono tranquillo” Allarme rientrato per Sandro Tonali. Dopo l’uscita dal campo per un problema alla gamba durante la sfida traBarcellonae Newcastle, terminata con un pesante 7-2, gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi. La risonanza magnetica ha evidenziato soltanto un edema, una condizione che non dovrebbe compromettere la presenza del centrocampista con la Nazionale. Tonali viaggia quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. In caso di successo, gli azzurri affronterebbero nella finale del 31 marzo una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tonali, paura per l’infortunio rientrata: è solo un edema. Convocazione con l’Italia vicina Articoli correlati Per Tonali solo un edema, ci sarà per i play-off con l’ItaliaSandro Tonali sarà convocabile per i play-off dell’Italia, che giocherà la semifinale contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo. Infortunio Tonali, Gattuso in ansia: playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostitutiRestes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!... Una selezione di notizie su Tonali paura per l'infortunio rientrata... Temi più discussi: Milan, l'analisi della disfatta: senza Rabiot non si vince. I dati delle partite; Howe su Tonali: Ha sentito un fastidio, può essere un problema; Femminicidio di Valentina Sarto, il nuovo compagno: Le dicevo di denunciarlo ma aveva paura; Liverpool-Galatasaray, paura per Lang: si fa male ad una mano sbattendo sui pannelli pubblicitari. Esce in barella | FOTO. Tonali si fa male nella disfatta del Newcastle contro il Barça, l'Italia ha paura di perderlo per i playoffIl centrocampista esce dopo 10' dall'inizio della ripresa, per lui un problema alla coscia sinistra. Una brutta notizia per Gattuso a otto giorni dai playoff ... msn.com Tonali, allarme rientrato: la risonanza ha escluso lesioni. Gattuso lo avrà per i playoffGli esami a cui si è sottoposto il centrocampista del Newcastle permettono al ct di tirare un sospiro di sollievo. Sandro ci sarà giovedì contro l'Irlanda del Nord ... msn.com Italia, sospiro di sollievo per Gattuso: #Tonali a disposizione per i playoff - continua su: x.com Sorride Gattuso: potrà avere Tonali a Coverciano Allarme rientrato per Rino Gattuso e la Nazionale: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolari. Il centrocampista del Newcastle sarà quindi a disposizione del c - facebook.com facebook