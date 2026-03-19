Infortunio Tonali Gattuso in ansia | playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostituti

Un infortunio di Tonali ha creato preoccupazioni tra i tifosi e il tecnico, Gattuso, che teme di perdere un elemento chiave per le prossime partite. La situazione ha generato un clima di incertezza circa la sua disponibilità per gli impegni con l’Italia e i possibili sostituti che potrebbero essere chiamati in causa. La squadra si prepara a gestire questa eventualità senza ancora conoscere l’esito definitivo dell’infortunio.

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