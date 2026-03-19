Sandro Tonali ha subito un edema ma sarà disponibile per i prossimi incontri. La nazionale italiana lo ha convocato per i play-off contro l’Irlanda del Nord, che si terranno il 26 marzo. La sua presenza sarà quindi garantita per questa fase della competizione.

Sandro Tonali sarà convocabile per i play-off dell’Italia, che giocherà la semifinale contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo. Il centrocampista del Newcastle era uscito nel corso del secondo tempo della sfida di Champions contro il Barcellona. Come riportato da Gianluca Di Marzio: Sospiro di sollievo in casa Italia per quanto riguarda le condizioni di Sandro Tonali. Solo un edema per il classe 2000, non ha dunque nulla di grave e sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord e per l’eventuale finale dei playoff. Allarme pressoché rientrato dunque, ma adesso la speranza dello staff azzurro è che il centrocampista possa rimanere a riposo anche nel weekend, quando il Newcastle sarà impegnato nel derby contro il Sunderland. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Tonali solo un edema, ci sarà per i play-off con l’Italia

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