Il centrocampista del Newcastle, sottoposto a esami dopo un episodio di risonanza, non ha riportato lesioni. Gli esami hanno escluso danni e il giocatore potrà tornare in campo. Il tecnico Gattuso potrà contare su di lui per i prossimi playoff senza preoccupazioni. La comunicazione ufficiale arriva dopo le verifiche mediche svolte in giornata.

Allarme rientrato per Rino Gattuso e la Nazionale: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolari. Il centrocampista del Newcastle sarà quindi a disposizione del ct azzurro per la sfida di giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, prima gara di playoff per le qualificazioni mondiali. In caso di successo l'Italia giocherebbe poi un'ulteriore partita, in trasferta, contro la vincente di Galles-Bosnia, decisiva per strappare il biglietto per il Mondiale 2026. Tonali si è infortunato ieri al 55' della batosta subito dagli inglesi al Camp Nou (7-2) nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonali, allarme rientrato: la risonanza ha escluso lesioni. Gattuso lo avrà per i playoff

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