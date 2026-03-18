Durante la partita del Newcastle, il centrocampista si è fermato a causa di un problema all'inguine. Domani verrà effettuata una risonanza per valutare l’entità dell’infortunio. La sua assenza potrebbe influire sulla sua partecipazione ai prossimi playoff mondiali. La squadra aspetta gli esiti degli esami prima di decidere i prossimi passi.

La Nazionale è con il fiato sospeso per le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è uscito per infortunio nel match di oggi contro il Barcellona in Champions League, otto giorni prima che l’Italia inizi il suo percorso nei playoff di qualificazione ai Mondiali. Tonali sembra aver riportato un problema all'inguine mentre rincorreva Fermin Lopez in fase difensiva: domani è in programma la risonanza per stabilire l’entità dell’infortunio. Così Eddie Howe, allenatore del Newcastle, in conferenza: "Ha sentito un dolore nella zona tra coscia e anca. Potrebbe perdersi la partita del weekend, forse". Tonali era chiaramente atteso a una maglia da titolare nella Nazionale di Gattuso, che punta a tornare a disputare un Mondiale per la prima volta dal 2014. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonali, infortunio in Champions: domani la risonanza. A rischio i playoff mondiali?

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