Un nuovo progetto prende forma a Milano con l'apertura di “Fondazione 19 – Uno spazio per crescere” in viale dei Mille. Tommaso Lucca ha annunciato l'iniziativa, evidenziando l’obiettivo di creare una casa dedicata ai fuorisede. La proposta invita anche i milanesi a collaborare per rendere la città più accogliente. La fondazione inizia così il suo percorso, puntando a coinvolgere la comunità locale.

Milano – L’impresa parte da viale dei Mille: si chiama “Fondazione 19 – Uno spazio per crescere” e muove i primi passi da qui. Diciannove sono gli anni dei futuri inquilini, pronti ad affacciarsi sul mondo universitario milanese. il tema all’ordine del giorno è sempre uno: caro-affitti, problema cronico per cui da anni Milano si aggiudica il titolo di “città più cara d’Italia per gli studenti” lasciandosi alle spalle Bologna e Firenze con una media di oltre 730 euro al mese d’affitto, per non parlare dell’“inavvicinabile“ centro. Di qui l’obiettivo: case a prezzi contenuti (meno di 500 euro al mese per stanza singola con bagno privato, spese... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tommaso Lucca: “Una casa per i fuorisede, i milanesi uniscano le forze per una città accogliente”

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Tutto quello che riguarda Tommaso Lucca

Discussioni sull' argomento Tommaso Lucca: Una casa per i fuorisede, i milanesi uniscano le forze per una città accogliente; Fondazione 19, a Milano un progetto privato prova a intervenire sul caro affitti studentesco; Fondazione 19 lancia Uno spazio per crescere, progetto di alloggi affordable per studenti a Milano.

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