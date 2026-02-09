Prato si presenta come una città accogliente, dove si sente il calore delle persone e il verde delle sue strade. Camminando per le vie, si notano i fiori, gli alberi e tanta attenzione verso chi vive o visita. È una città che si prende cura di sé stessa e di chi la attraversa, offrendo un ambiente piacevole e aperto a tutti.

La mia città si chiama Prato! Prato è una parola che ci fa pensare alla natura, al verde, agli alberi, ai fiori e quando esco di casa e cammino per le sue strade, vedo tante cose belle che mi fanno sentire felice. Ci sentiamo alunni fortunati ad abitare in una città con questo nome. Prato è anche una parola che ha un suono difficile PR ma solo in grammatica per fortuna! Noi bambini con fantasia e allegria sappiamo sempre superare le difficoltà. Non sapevamo leggere e lo abbiamo imparato, non sapevamo scrivere o contare fino a 1000 e ora ci riusciamo!!! Finalmente anche con il maestro Edoardo in palestra ci siamo allenati per diventare studenti più forti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dovere di trattare bene Prato: "E’ una città accogliente per tutti"

Approfondimenti su Prato Città

È con grande tristezza che si ricorda Åge Hareide, l’allenatore noto per la sua umiltà e rispetto verso tutti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Prato Città

Argomenti discussi: Il dovere di trattare bene Prato: E’ una città accogliente per tutti; Culpa in vigilando e GDPR: la vigilanza del titolare nel lavoro quotidiano; Rinnovo pluriennale per Bezzecchi con Aprilia Racing; Obbligo di valutazione e vigilanza: il rigore della Cassazione sul ruolo del datore di lavoro.

E' scaduto il trattato tra Usa e Russia che frena la proliferazione nucleare. Cosa succede e quali i pericoli per il mondoAi venti di guerra che ormai da diversi anni spirano vigorosi, potrebbero aggiungersene altri ben più burrascosi. Un rischio che si è amplificato dopo il 5 febbraio, data in cui ricorre la scadenza de ... notizie.tiscali.it

Scaduto il trattato Start tra Stati Uniti e Russia sulle armi nucleariPer la prima volta in oltre mezzo secolo, gli Stati Uniti e la Russia non hanno un accordo giuridicamente vincolante che limiti le loro forze nucleari strategiche. Trump ha chiesto alla Cina di essere ... it.euronews.com

Fisascat Cisl Firenze e Prato. . 27 GENNAIO: IL DOVERE DI RICORDARE Abbattere i cancelli di Auschwitz fu l’inizio della fine di un incubo. Eppure, le guerre di oggi ci dimostrano che l'umanità rischia ancora di smarrire la propria via. La Fisasca facebook