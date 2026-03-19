Referendum Giustizia Fratoianni | È un voto politico Governo odia i poteri di controllo

Al termine della campagna del Comitato della società civile per il No, Nicola Fratoianni ha dichiarato che il referendum sulla giustizia rappresenta un momento politico importante. In un’intervista a Fanpage.it, ha detto che il governo mostra ostilità nei confronti dei poteri di controllo e ha definito il voto come uno spartiacque sulla qualità della democrazia.

Alla chiusura della campagna del Comitato della società civile per il No, intervistato da Fanpage.it, Nicola Fratoianni legge il referendum come uno spartiacque politico sulla qualità della democrazia. Tra critiche al governo e allarme sui rischi per l'autonomia della magistratura, il leader di Sinistra Italiana rivendica le ragioni del No. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: “Governo vuole sfuggire ai controlli”, “Torna la casta”Alla presentazione del comitato Società civile per il No al referendum del 22-23 marzo anche leader di partito e sindacali: Elly Schlein, Giuseppe... Meloni dice che il Referendum non è un voto politico, poi attacca la sinistra: “Controllano i magistrati”Giorgia Meloni, con il suo intervento più deciso finora nella campagna referendaria, ha pubblicato un lungo video in cui descrive le misure contenute... Referendum giustizia, Fratoianni (Avs): Voto per il no. Meloni vuole controllo magistratura Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Davvero il governo ha sbagliato a scrivere la riforma della giustizia?; GAZZETTA TV Referendum Giustizia, Fratoianni (Avs): Una controriforma per colpire i giudici; Referendum, per le ragioni del 'no' arriva a Genova Nicola Fratoianni. GAZZETTA TV Referendum Giustizia, Fratoianni (Avs): «Una controriforma per colpire i giudici»Il segretario nazionale ieri ospite nella redazione della «Gazzetta del Mezzogiorno» per una videointervista con il direttore Mimmo Mazza. Le ragioni del No: «Le correnti sono associazioni utili alla ... lagazzettadelmezzogiorno.it Referendum sulla giustizia: come, dove e quando si vota. La guida completaDomenica 22 e lunedì 23 marzo urne aperte per il quinto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana. Non serve quorum. Si vota sì o no alla cosiddetta Riforma Nordio, che modifica ... vanityfair.it Verso il Referendum della Giustizia Le ragioni del Sì secondo Vincenzo Vitale - facebook.com facebook RT @maurogab1: Referendum giustizia . Proviamo un esperimento. Vota solo se sei di CENTRO DESTRA. Al referendum per la riforma costituziona… x.com