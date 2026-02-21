Schlein per il No al referendum | La riforma mette i giudici sotto il governo colpo alla Costituzione

Schlein critica la riforma giudiziaria, sostenendo che mette i giudici sotto il controllo del governo e danneggia la Costituzione. La leader del Partito Democratico ha espresso questa posizione durante una conferenza, sottolineando i rischi di una modifica che rischia di indebolire l’indipendenza dei magistrati. Ha anche evidenziato come la proposta possa influenzare i processi e la separazione dei poteri. La campagna contro il referendum si intensifica in vista delle votazioni di marzo.

La segretaria del Partito democratico è tornata a insistere sul No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. "Una riforma che è un colpo all'equilibrio tra i poteri sancito dalla nostra Costituzione", ha detto, attaccando il governo Meloni.