Un consulente della famiglia nel bosco si scaglia contro i servizi sociali, accusandoli di aver frainteso la sofferenza della madre come ostilità. Secondo lui, c’è bisogno di un cambio di passo per tutelare meglio i minori e non fare errori che rischiano di danneggiare chi già vive momenti difficili. La polemica si accende nel pieno di un caso che tiene sotto pressione le autorità e le istituzioni.

“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la sofferenza della madre per ostilità“. Sono parole di Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa della famiglia nel bosco. Lo specialista ha anche invocato un “cambio di passo” per il bene di tutti e per una soluzione definitiva della vicenda. Il consulente attacca i servizi sociali Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa, è intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. “Io rimango veramente stupito da questo sorta di ostinazione su qualcosa che è drammatico”, ha detto, ribadendo la sofferenza dei bambini, come già affermato da nonna Pauline recentemente (“Da tutto quello che vediamo stanno male, non c’è dubbio”, ha sottolineato riferendosi a loro il consulente). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"

La relazione dei servizi sociali sulla famiglia nel bosco mette in luce le difficoltà quotidiane di Utopia Rose, Galorian e Bluebell, evidenziando le differenze tra la vita attuale e quella vissuta con i genitori.

