Tivù Verità | Manifestazioni per la famiglia nel bosco

A Vasto, gruppi di persone si sono radunati nel bosco per protestare contro una decisione del tribunale dei minori dell'Aquila che ha portato alla separazione di alcuni genitori dai figli. Le manifestazioni sono state organizzate dopo la comunicazione ufficiale della sentenza e hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di persone. La protesta si è svolta senza incidenti.

La rabbia degli italiani per la decisione del tribunale dei minori dell'Aquila: manifestazioni a Vasto per la famiglia nel bosco dopo la separazione dai figli.