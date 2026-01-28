Amazon ha annunciato il licenziamento di 16 mila dipendenti

Amazon licenzia 16 mila dipendenti in tutto il mondo. L’azienda ha annunciato un nuovo taglio di personale, che interesserà circa 16 mila posti di lavoro. La misura fa parte di un piano di riorganizzazione per semplificare le attività e ridurre la burocrazia interna. I dipendenti sono stati informati nelle scorse ore, e ora si attende di capire quali saranno le ripercussioni sul mercato e sui lavoratori.

Amazon ha informato i propri dipendenti dell'intenzione di procedere a un nuovo ridimensionamento dell'organico che coinvolgerà circa 16 mila posizioni a livello mondiale, nell'ambito di una riorganizzazione volta a snellire le attività e contenere la burocrazia interna. La decisione arriva a distanza di appena tre mesi dall'ultimo piano di esuberi, che aveva interessato 14 mila lavoratori, con la maggior parte delle riduzioni previste ancora una volta negli Stati Uniti. In una comunicazione interna l'azienda ha sottolineato che «stiamo lavorando per supportare tutti coloro che saranno coinvolti» e che «ove possibile, saranno offerte nuove posizioni ad alcuni dipendenti».

