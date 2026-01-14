Vertenza Amom accordo in Regione | ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti

In regione, si è raggiunto un accordo che ha portato al ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti dell’Amom di Badia al Pino (Arezzo). La vicenda, che aveva generato preoccupazione tra i lavoratori, si è conclusa con un risultato positivo grazie al confronto tra le parti coinvolte. Questa soluzione rappresenta un passo importante per la tutela dell’occupazione locale e la stabilità dell’azienda.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Spiragli di luce nella vicenda dell’Amom di Badia al Pino (Arezzo), azienda che ha annunciato una procedura di licenziamento collettivo per 70 dipendenti. Dopo sette ore di confronto è arrivata la firma del verbale di accordo in cui l’azienda si è impegnata a ritirare la procedura di licenziamento. La buona (anche se parziale) notizia è stata comunicata a decine di operai di Amon che per tutto il pomeriggio hanno manifestato davanti alla presidenza della Regione, sede dell’incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani. Verbale firmato dall’azienda (che produce accessori per l’alta moda) dai sindacati – Fiom Cgil e Uilm–, dal sindaco di Civitella in Valdichiana, Andrea Tavarnesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza Amom, accordo in Regione: ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti Leggi anche: Amom S.p.A. di Badia al Pino, avviata la procedura di licenziamento collettivo: a rischio 70 famiglie. Il Comune di Civitella in Val di Chiana: “Non resteremo a guardare” Leggi anche: Cgil Torino sull’azienda Carlo Pignatelli: “Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 14 su 42 dipendenti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Amom, azienda irremovibile sui licenziamenti: gelo sulla trattativa, giorni contati per il salvataggio; Amom: il “muro” della multinazionale contro i lavoratori e le istituzioni. Vertenza Amom: il Consiglio Regionale approva unanime una mozione a tutela dei lavoratori - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Amom s. gonews.it

"Liquidati con un click”. Il caso Amom in Regione, vertice per i 70 licenziamenti. Parte il sit-in di protesta - La Oerlikon, proprietaria dell’azienda di bigiotteria, convocata a Firenze per cercare di risolvere la vertenza. msn.com

Vertenza Amom, presidio contro i licenziamenti '70 famiglie sulla coscienza' - Esponendo striscioni con scritto "Il lavoro è un diritto, non un privilegio a scadenza", "70 famiglie sulla coscienza", e "Licenziati dalla dignità non solo dal lavoro", i lavoratori della Amom stanno ... ansa.it

Amom, ritirata procedura licenziamento

Roberta Casini e Filippo Boni ribadiscono il proprio impegno a restare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Amom in tutte le prossime fasi della vertenza, seguendo con attenzione ogni sviluppo e promuovendo ogni iniziativa utile a tutelare l’occupazione e facebook

