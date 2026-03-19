Simone Tiribocchi, ex attaccante di Serie A e oggi opinionista, ha commentato le performance di Leao durante il podcast 'Balla col...'. Ha detto che in alcune partite toglierebbe l’attaccante dopo cinque minuti, mentre in altre occasioni cambia idea. Le sue parole si sono concentrate sulla variabilità delle decisioni durante le partite, senza entrare in dettagli specifici sulle circostanze.

Simone Tiribocchi, ex attaccante di Torino, Chievo, Lecce e Atalanta in Serie A, oggi opinionista sportivo e allenatore del Città di Brugherio, ha parlato - nel podcast 'Balla col Tir' - di Rafael Leao, attaccante del Milan al centro delle polemiche, in questi ultimi giorni, per la sostituzione con sceneggiata sinceramente evitabile accaduta allo stadio 'Olimpico' di Roma in occasione dell'ultima trasferta in campionato contro la Lazio. Ecco il pensiero di Tiribocchi sul numero 10 del Diavolo. "Può succedere quello che è successo a Roma, Leao viene sempre tolto. In generale il comportamento di Leao è da condannare, ma ci sono dei momenti in cui devi farti un po'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tiribocchi: “Leao? Certe volte lo toglierei dopo 5 minuti. Ma ci sono volte in cui dici …”

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