due volte alle olimpiadi ma nella kermesse per milano cortina non ci sono i fratelli velisti

Sandro e Paolo Montefusco, originari di Carmiano, hanno rappresentato l’Italia in due Olimpiadi nella classe 470, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali. Nonostante la loro carriera di rilievo, i fratelli velisti non saranno presenti alla prossima edizione di Milano-Cortina. La loro esperienza e il loro contributo restano un punto di riferimento nel mondo della vela italiana.

LECCE – Hanno rappresentato l'Italia in due Olimpiadi – Seul 1988 e Barcellona 1992 dopo essere stati riserva per Los Angeles 1984 – nella classe 470, oltre ad aver vinto numerosi titoli nazionali e internazionali: Sandro e Paolo Montefusco, salentini originari di Carmiano, hanno fatto la storia.

