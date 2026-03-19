Su Netflix dal 20 marzo arriva “Peaky Blinders: The Immortal Man”, il nuovo film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight. Cillian Murphy torna a interpretare il personaggio di Tommy Shelby in questa produzione molto attesa. Tim Roth ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul modo di interpretare il ruolo del villain, offrendo spunti interessanti sul suo approccio recitativo.

“Peaky Blinders: The Immortal Man”, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy che torna a interpretare l’iconico Tommy Shelby, è in arrivo su Netflix dal 20 marzo. Nel cast anche Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), il candidato all'Oscar Tim Roth (Le Iene, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) con il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell’isola) e il vincitore del Primetime Emmy Award Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows). In occasione dell’uscita della pellicola abbiamo intervistato l'attore Tim Roth, che interpreta John Beckett, il villain del film. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Roth: “Il segreto per interpretare il villain perfetto”

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The Immortal Man, Tim Roth ha chiesto di modificare il suo personaggio: Ecco com'è cambiatoIn principio il personaggio assegnato a Tim Roth in The Immortal Man: Peaky Blinders era diverso, ma l'attore ha chiesto a regista e sceneggiatore di apportare delle modifiche. comingsoon.it