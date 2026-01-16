CM Punk | Penso di essere nato per interpretare il ruolo del villain

CM Punk, campione WWE World Heavyweight, ha recentemente dichiarato di sentirsi naturale nel ruolo di antagonist. In un’intervista con Linsey Davis di ABC News, ha parlato del suo coinvolgimento nel nuovo film horror d’azione sui vampiri, Night Patrol, offrendo uno sguardo sul suo percorso artistico e sulle sue aspirazioni. Questa intervista fornisce una panoramica sul suo approccio professionale e sulla volontà di esplorare nuove sfide nel mondo dello spettacolo.

Il WWE World Heavyweight Champion CM Punk ha incontrato Linsey Davis di ABC News per promuovere il suo prossimo film horror d’azione sui vampiri, Night Patrol. Nel film interpreta uno dei membri della task force della pattuglia notturna della polizia di Los Angeles, che in realtà è un gruppo di vampiri che prende di mira i residenti di un complesso residenziale locale. Alla domanda se si diverta a interpretare il ruolo del cattivo, CM Punk ha risposto che crede di essere nato per interpretare ruoli di questo tipo: “Credo che interpretare ruoli da villain sia qualcosa per cui sono nato. È molto più divertente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

