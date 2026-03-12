Daniel Craig ha deciso di non partecipare a The Batman 2, rinunciando all'offerta di Matt Reeves di interpretare uno dei villain principali del film. Dopo la scelta di Stellan Skarsgård di non entrare nel progetto, anche l’attore ex 007 ha comunicato la sua decisione di non impegnarsi nel ruolo. La produzione del sequel continua con altri attori e interpretazioni ancora da definire.

Dopo Stellan Skarsgård, anche l'ex 007 ha declinato l'offerta di Matt reeves per interpretare uno dei villain principali del sequel. Secondo le ultime anticipazioni, le riprese di The Batman 2 dovrebbero prendere il via il 29 maggio a Londra. Ma l'atteso sequel dovrà fare a meno di Daniel Craig. Secondo World of Reel il divo inglese avrebbe, infatti, declinato l'offerta di Matt Reeves per recitare nel cinecomic DC nei panni di un oscuro villain, la cui identità sarebbe stata svelata. A Craig sarebbe stato offerto il ruolo di Christopher Dent, problematico padre di Harvey Dent. A quanto pare Warner Bros. avrebbe difficoltà a trovare un attore che lo interpreti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daniel Craig ha rifiutato The Batman 2: ecco quale villain doveva interpretare

Articoli correlati

The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villainL'ingresso dell'ex James Bond nel cast del sequel di Matt Reeves sarebbe davvero un gran colpo per questa produzione, che avrebbe dal suo lato un...

Michelle Williams nel nuovo film di Damien Chazelle con Daniel Craig e Cillian MurphyLa star di Blue Valentine e The Fabelmans è l'ultima attrice ad entrare ufficialmente nel cast del nuovo lungometraggio del regista di La La Land.

Contenuti utili per approfondire Daniel Craig

Discussioni sull' argomento The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villain; The Batman 2, a Daniel Craig è stato offerto il ruolo di un villain?; Daniel Craig o Liam Neeson in The Batman 2? Continua la caccia a Christopher Dent; The Batman 2 | Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villain.

James Bond, Daniel Craig ammette di aver sempre detto di no ad una richiesta dei fanDaniel Craig non rinnega l'eredità di 007, ma ha ammesso che finora ha più volte rifiutato una richiesta comune dei fan in merito a James Bond. Daniel Craig deve la sua forte popolarità al ruolo di ... comingsoon.it

Un nuovo rumor - da prendere con le pinze visto che la fonte non è attendibile! - afferma che Daniel Craig è in lizza per interpretare Christopher Dent in The Batman Part II. Nel caso Craig rinunciasse, la fonte spiega che la produzione chiederebbe a Liam Nee facebook