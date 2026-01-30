La Nintendo ha smentito ufficialmente le voci che parlavano dell’arrivo di Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 su Nintendo Switch Online. Le supposizioni erano circolate molto negli ultimi giorni, ma l’azienda ha chiarito che al momento non ci sono piani concreti per questa pubblicazione. I fan dovranno aspettare ancora per vedere questi titoli sul servizio di retro gaming.

Negli ultimi giorni si era diffusa rapidamente la voce dell’arrivo di Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 su Nintendo Switch Online, ma Nintendo è intervenuta per chiarire la situazione. La compagnia ha pubblicato una smentita ufficiale dopo che un’immagine promozionale aveva acceso le speranze dei fan. Il materiale, comparso sul sito di Walmart, mostrava una selezione di titoli GameCube associati all’abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Tra questi figuravano anche due giochi mai annunciati per il servizio. L’ipotesi di un imminente debutto è però risultata infondata. Secondo quanto dichiarato da un portavoce di Nintendo of America a diverse testate internazionali (inclusa GameSpot ), l’errore è partito dalla stessa Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo smentisce l’arrivo di Metroid Prime 2 e Pikmin 2 per Gamecube su Nintendo Switch Online

Nintendo potrebbe presto portare due grandi classici del GameCube su Switch Online.

Metroid Prime 4: Beyond, recentemente rilasciato su Nintendo Switch, ha riscosso ottimi giudizi, grazie a un risultato che Digital Foundry definisce sorprendentemente positivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

