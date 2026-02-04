Un atleta italiano si aggiudica le vittorie nei lanci del peso e del martello ai Campionati Italiani Invernali. La competizione si svolge sotto un sole di febbraio sul Lago di Como, con il cielo basso e il freddo che si fa sentire. Il palazzetto di Lecco si riempie di rumori mentre i lanciatori si preparano, e l’atleta azzurro si distingue, portando a casa due titoli importanti.

Il sole di febbraio, basso sull’orizzonte del Lago di Como, si rifletteva sulle lastre di cemento del palazzetto dello sport di Lecco mentre il fischio d’inizio dei Campionati Italiani Invernali di lanci squarciava l’aria gelida. E fu lì, sotto un cielo plumbeo che prometteva neve, che un nome si impose all’improvviso sul panorama del lancio del peso e del martello: Riccardo Asperges, atleta della società di Atletica Lecco, ha dominato entrambe le gare con una precisione e una potenza che hanno lasciato senza fiato i tecnici e i tifosi presenti. Il risultato? Due ori, due record regionali, e un’impressione duratura di un talento che non si accontenta di essere tra i migliori, ma si impone come il più forte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atleta azzurro si impone nei lanci del peso e del martello ai Campionati Italiani Invernali

Dal 6 all'11 gennaio, gli sport invernali animano il panorama con undici discipline in competizione, tra Coppa del Mondo, eventi europei e campionati italiani.

