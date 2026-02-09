Thomas Ceccon e altri grandi nuotatori italiani si preparano a sfidarsi al China Swimming Open, in programma dal 19 al 22 marzo a Shenzhen. L’evento si presenta come una buona occasione per testare le proprie capacità all’inizio dell’anno, con molti atleti di livello internazionale pronti a mettersi alla prova. Ceccon, tra i favoriti, arriva determinato dopo aver già dimostrato il suo talento in passato. La competizione si svolge al Longgang Universiade Center Natatorium e rappresenta un primo banco di prova importante per la stagione di nuoto 2026.

Il China Swimming Open & National Spring Swimming Championships 2026, in programma dal 19 al 22 marzo al Longgang Universiade Center Natatorium di Shenzhen, si annuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’inizio di stagione internazionale. A rendere l’evento particolarmente significativo in casa Italia è soprattutto la presenza di Thomas Ceccon. L’olimpionico e primatista mondiale dei 100 dorso sarà uno dei punti di riferimento della pattuglia internazionale, in un contesto che per la prima volta apre in modo così deciso ai grandi nomi del nuoto mondiale. Accanto a Ceccon sono infatti attesi campioni come Kyle Chalmers, Jack Alexy, Kate Douglass, Noè Ponti, Regan Smith, Alex Walsh e Gretchen Walsh, dando al meeting cinese un profilo tecnico di altissimo livello e un ruolo chiave nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon e tanti big nel China Swimming Open: un test ‘accattivante’ per il veneto

