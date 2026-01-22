Analizziamo i risultati delle squadre italiane in Champions League dopo sette turni, con un bilancio complessivo di quattro punti su dodici. L’Inter, con una prestazione deludente, riceve un 5, mentre il Napoli si ferma a 4. Spalletti ottiene un 5,5. La situazione evidenzia le difficoltà delle nostre squadre in questa fase, con l’Italia che si avvicina alla fine con molte sfide ancora da affrontare.

Usciamo con le ossa rotte dalla settima e penultima giornata della prima fase di Champions: quattro punti su dodici. Peggio ancora la classifica: in questo momento nessun club italiano tra le prime otto. L’ Atalanta (2-3 in casa con l’Athletic Bilbao) è 13esimo, l’ Inter (1-3 al Meazza con l’Arsenal) 14esimo, la Juventus (2-0 sul Benfica) 15esimo: hanno i playoff garantiti, ma c’è poco da festeggiare. Il Napoli (1-1 a Copenaghen contro una squadra in dieci dal 35’) è 25esimo e quindi, allo stato attuale, eliminato. L’ottavo turno, la prossima settimana, emetterà le sentenze inappellabili: l’Inter va a giocarsi tutto a Dortmund, ma le tre sconfitte di fila e i 12 punti attuali rendono complicata la situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5). Napoli da 4: Conte è duplex. E Spalletti (5,5) non si smentisce. L’Italia esce con le ossa rotte

The Bold Champions, le pagelle | Bastoni poteva evitare l’inutile trattenuta, Spalletti continua a “picconare” l’ambiente con le sue dichiarazioniLe recenti prestazioni delle squadre italiane in Champions League evidenziano un andamento altalenante, tra momenti di crescita e difficoltà.

Leggi anche: The Bold Champions, le pagelle | Inter, Chivu alle prese con gli stessi difetti di Inzaghi: significa che qualcosa non torna all’interno della squadra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Real e Atletico da 4, che disfatta. Benfica e Brest le sorprese che non ti aspettiCaltagirone, 19 gen. (Adnkronos) - Commemorare come facciamo oggi Luigi Sturzo nella sua Caltagirone non è solo un doveroso tributo alla memoria di una grande figura della storia e del pensiero ... ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Ibrahimovic da 4, abbia il coraggio di studiare. Un bel 3 per la Dinamo ZagabriaAnomalia Inter, ecco il particolare che rende la squadra di Inzaghi diversa da tutti gli altri top team europei: È l’assoluta eccezione ... ilfattoquotidiano.it

Mbappe beats Messi, equals Cristiano Ronaldo in major Champions League record facebook