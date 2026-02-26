L’Atalanta ha evitato al calcio italiano la vergogna di non avere una squadra agli ottavi di Champions: merita applausi a scena aperta. Tra le prime sedici d’Europa, sei inglesi (Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Newcastle), tre spagnole (Barcellona, Real e Atletico Madrid), due tedesche (Bayern Monaco), una francese (PSG), una norvegese (Bodo Glimt), una turca (Galatasaray), una portoghese (Sporting Lisbona) e, appunto, l’Atalanta. Il sorteggio degli accoppiamenti è in programma venerdì 27 febbraio, le date degli ottavi sono 1011 marzo l’andata, 1718 il ritorno. Per la squadra bergamasca, si annuncia dura: Arsenal o Bayern Monaco, leader rispettivamente di Premier e Bundesliga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Elogiato più del dovuto, a Barella servirebbe giocare all’estero (4,5). Palladino, calcio moderno ma equilibrato: da 8,5

The Bold Champions, le pagelle | Chivu (4,5), ma che fai? E Spalletti (4) sconfessa l’attacco. Europa-Italia finisce 10-3Europa-Italia 10-3: l’andata dei playoff di Champions è stata una disfatta per il calcio italiano.

The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5). Napoli da 4: Conte è duplex. E Spalletti (5,5) non si smentisce. L’Italia esce con le ossa rotteUsciamo con le ossa rotte dalla settima e penultima giornata della prima fase di Champions: quattro punti su dodici.

Temi più discussi: The Bold Champions, le pagelle | Chivu (4,5), ma che fai? E Spalletti (4) sconfessa l’attacco; The Bold Champions, le pagelle | Chivu (4,5), ma che fai? E Spalletti (4) sconfessa l'attacco. Europa-Italia finisce 10-3; The Bold Champions le pagelle | Chivu 4,5 ma che fai? E Spalletti 4 sconfessa l’attacco Europa-Italia finisce 10-3.

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Real e Atletico da 4, che disfatta. Benfica e Brest le sorprese che non ti aspettiCaltagirone, 19 gen. (Adnkronos) - Commemorare come facciamo oggi Luigi Sturzo nella sua Caltagirone non è solo un doveroso tributo alla memoria di una grande figura della storia e del pensiero ... ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Ibrahimovic da 4, abbia il coraggio di studiare. Un bel 3 per la Dinamo ZagabriaAnomalia Inter, ecco il particolare che rende la squadra di Inzaghi diversa da tutti gli altri top team europei: È l’assoluta eccezione ... ilfattoquotidiano.it

Sui social, James Gunn ha commentato alcuni rumor e dato nuove informazioni sui DC Studios: - The Brave and the Bold non uscirà solo dopo un eventuale The Batman Part III - Paradise Lost non è stato cancellato - Man of Tomorrow non inizierà le sue ripre - facebook.com facebook

A Washington, mentre Donald Trump teneva il suo discorso sullo Stato dell’Unione, attiviste e attivisti hanno organizzato un contro-evento intitolato “State of the Swamp”. Sul palco anche Robert De Niro, che ha parlato di “tradimento” e ha invitato a difendere x.com