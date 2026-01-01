Nel cast Leonardo DiCaprio Robert De Niro e la rivelazione Lily Gladstone Il film è tratto dal libro-inchiesta di David Grann Gli assassini della terra rossa

Da iodonna.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21.20 su Rai 3, va in onda in prima tv

I n onda stasera in prima tv alle 21.20 su Rai 3, Killers of the Flower Moon è l’ultimo film diretto da Martin Scorsese. Con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, è un’epopea grandiosa che coniuga giallo, noir e grande narrazione civile. Il film è tratto dal libro-inchiesta Gli assassini della terra rossa (Corbaccio Editore) scritto da David Grann e pubblicato nel 2017. Killers of the Flower Moon, il trailer italiano X Leggi anche › “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese: la recensione di Paolo Mereghetti Killers of the Flower Moon: la trama del film stasera 1 gennaio in prima tv su Rai 3, durata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nel cast leonardo dicaprio robert de niro e la rivelazione lily gladstone il film 232 tratto dal libro inchiesta di david grann gli assassini della terra rossa

© Iodonna.it - Nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e la rivelazione Lily Gladstone. Il film è tratto dal libro-inchiesta di David Grann "Gli assassini della terra rossa"

Leggi anche: Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’Ucraina

Leggi anche: Robert De Niro a Roma riceve il premio “Lupa Capitolina”: la gallery della giornata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 1° gennaio 2026; “Norimberga”, il film con Russell Crowe al cinema; Roberto Benigni, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero commovente; I programmi TV di oggi, 1 gennaio 2026 | L’Opinionista.

Robert De Niro suggerì Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese - E' finalemente al cinema di Killers of the Flower Moon, l’attesissimo film del premio Oscar Martin Scorsese, con un cast stellare con i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. corrieredellosport.it

Cannes 76 in delirio per Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese - Cannes 76 ha spalancato le porte a Martin Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, attesissimi sul red carpet per la prima di "Killers of Flower Moon", presentato fuori concorso. tgcom24.mediaset.it

Leonardo DiCaprio a Cannes 2023 con Killers of the flower Moon: il nuovo film di Scorsese - Quest’anno a Cannes il titolo più atteso, forse ancora più di Harrison Ford e il suo Indiana Jones e il quadrante del destino è il nuovo film di Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon, con ... deejay.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.