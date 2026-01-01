Stasera alle 21.20 su Rai 3, va in onda in prima tv

I n onda stasera in prima tv alle 21.20 su Rai 3, Killers of the Flower Moon è l’ultimo film diretto da Martin Scorsese. Con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, è un’epopea grandiosa che coniuga giallo, noir e grande narrazione civile. Il film è tratto dal libro-inchiesta Gli assassini della terra rossa (Corbaccio Editore) scritto da David Grann e pubblicato nel 2017. Killers of the Flower Moon, il trailer italiano X Leggi anche › “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese: la recensione di Paolo Mereghetti Killers of the Flower Moon: la trama del film stasera 1 gennaio in prima tv su Rai 3, durata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e la rivelazione Lily Gladstone. Il film è tratto dal libro-inchiesta di David Grann "Gli assassini della terra rossa"

