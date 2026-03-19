Il Tg Green del 19 marzo segnala come i tetti di Roma possano essere utilizzati per la produzione di energia solare fotovoltaica. Viene evidenziato che l’Italia investe più di 48 miliardi di euro in sussidi considerati dannosi per l'ambiente. Inoltre, è stato pubblicato uno studio dell’Enea sulla sicurezza dei reattori modulari veloci.

I tetti di Roma come spazio per produrre energia solare fotovoltaica, l’Italia che spende oltre 48 miliardi di euro in sussidi dannosi per l’ambiente, il lavoro dell’Enea sullo studio dedicato alla sicurezza dei reattori modulari veloci. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tg Green 19 marzo – Sui tetti di Roma c'è una miniera di energia solare

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