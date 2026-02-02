Abilitazione TFA sostegno e secondo ciclo Indire | compatibilità delle iscrizioni nel 2026 Pillole di Question Time

Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Sonia Cannas di come si potranno iscrivere gli insegnanti ai percorsi di formazione nel 2026. La discussione si è concentrata sulla compatibilità tra abilitazione, TFA sostegno e il secondo ciclo di formazione indetto da Indire.

Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata esaminata una questione relativa ai percorsi di formazione iniziale dei docenti. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di iscriversi al TFA sostegno dopo il conseguimento dell’abilitazione a gennaio 2026. Alla domanda se chi consegue l’abilitazione a gennaio 2026 possa iscriversi al TFA sostegno, è stato chiarito che l’iscrizione è possibile, a determinate condizioni. È stato precisato che “al momento dell’iscrizione non si deve essere più immatricolati in un altro corso con obbligo di frequenza”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su TFA sostegno Percorsi Indire e TFA sostegno: punteggio equiparato nelle GPS. Pillole di Question Time Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 2025/26, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question Time La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su TFA sostegno Argomenti discussi: Quando uscirà il bando TFA sostegno 2026; Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI; Valutazione TFA Sostegno GPS 2026-2028: cosa devi sapere in vista del nuovo aggiornamento; Aggiornamento GPS 2026: le novità spiegate da Anief. Quando uscirà il bando TFA sostegno 2026La legge 164 nel convertire il decreto127 del 2025 ha prorogato al 31 dicembre del 2026 la possibilità dell’INDIRE di promuovere e organizzare percorsi di specializzazione sul sostegno per i docenti c ... tecnicadellascuola.it Abilitazione per chi ha altra abilitazione o specializzazione sostegno: percorso ex art.13 con attività sincrona online al 100%. Pillole di Question TimeNel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it Nel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è affrontato il tema dei percorsi abilitanti per i docenti. In particolare, si è parlato della s… x.com IMPERIA. VIA SERRATI, MARCIAPIEDI DISOMOGENEI E SCONNESSI: LA QUESTION TIME DELLA CONSIGLIERA BOZZANO (PD) - facebook.com facebook

