Tetrapak sì tetrapak no | luci e ombre

Il Tetrapak è un contenitore realizzato con un poliaccoppiato composto da tre strati: plastica, cartone e alluminio. La sua composizione prevede circa il 20% di polietilene, il 75% di cartone e il restante 5% di alluminio. Questa combinazione viene utilizzata per confezionare bevande e alimenti, e il suo impiego è al centro di dibattiti sull’ambiente e sulla riciclabilità.

Ma cosa è davvero il Tetrapack? È un poliaccoppiato formato da tre strati di plastica (polietilene 20%), cartone (75%) e alluminio (5%). Lo si ricicla in impianti specializzati che attraverso un processo chiamato pulper, un lavaggio in acqua, separano la cellulosa dalla plastica e l’alluminio. Le fibre di cellulosa vengono poi usate per produrre cartoni ondulati, tovaglioli e carta da stampa. Il mix di alluminio e plastica, invece, di solito viene trasformato insieme per produrre oggetti di materiale plastico come panche, cestini o arredi urbani. Le aziende che riciclano il tetrapack in Italia sono poche, perché il tetrapack è un materiale difficile da separare, nelle nostre ricerche abbiamo trovato Lucart Group (Lucca), Ecoplasteam (Alessandria), Relife Recycling (Genova) e le cartiere consorziate Comieco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tetrapak sì, tetrapak no: luci e ombre Articoli correlati La St tra luci e ombre. Crolla l’utile, ma si speraCrolla l’utile di St, 180 milioni di dollari nel 2025, contro 1,56 miliardi del 2024, ma il quarto trimestre registra una ripresa del giro d’affari e... Saldi invernali tra luci e ombre, vola il vintage. “Ormai a prezzo pieno si compra pochissimo”Firenze, 10 gennaio 2026 – Piumini, maglioni, scarpe e borse si confermano anche quest’anno tra gli articoli più gettonati dei saldi invernali.