saldi invernali tra luci e ombre vola il vintage ormai a prezzo pieno si compra pochissimo

I saldi invernali a Firenze offrono opportunità per acquistare piumini, maglioni, scarpe e borse, che continuano a essere tra i prodotti più richiesti. Con il progredire delle settimane, si nota un aumento dell’interesse verso il vintage e occasioni di acquisto a prezzi più accessibili. In un contesto di mercato in evoluzione, è importante valutare attentamente le offerte per fare scelte consapevoli e sostenibili.
Firenze, 10 gennaio 2026 – Piumini, maglioni, scarpe e borse si confermano anche quest’anno tra gli articoli più gettonati dei saldi invernali. Ma come stanno andando davvero i ribassi? La fotografia che emerge è in chiaroscuro: l’interesse dei consumatori non manca, ma i portafogli sono sempre più leggeri e il Black Friday ha anticipato gran parte degli acquisti più consistenti, riducendo l’impatto dei saldi di fine stagione. Dopo una partenza positiva, le vendite hanno risentito anche del maltempo dei giorni scorsi, che ha frenato lo shopping, ma tra i commercianti resta un cauto ottimismo in vista del fine settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
