terzo giocatore culé più giovane a segnare in una partita di Champions League

Un giovane calciatore del Barcellona ha segnato in una partita di Champions League, diventando il terzo più giovane nella storia del club a conseguire questo risultato in una competizione europea. La sua rete ha attirato l'attenzione degli appassionati, mentre il club catalano prosegue il percorso nelle competizioni internazionali con questa nuova aggiunta alla lista di giovani talenti.

2026-03-19 17:29:00 Calcio spagnolo: Marc Bernal continua a fare passi da gigante nel Barcellona. Il suo gol contro Newcastle negli ottavi di finale del Campioni Non solo è stata fondamentale, ma gli ha anche permesso di entrare nella storia del club come uno dei primi marcatori in un pareggio europeo. Con appena 18 anni il centrocampista è diventato il terzo giocatore più giovane a raggiungerlo. Il gol di Marc Bernal (2-1) in Barcellona-Newcastle 7-2 Questo, il che significava 2-1 gli ha fatto il terzo giocatore più giovane a riuscirci con il Barça. In questa classifica sono solo superati Bojan Krkic ( 17 anni e 217 giorni ) E Lamine Yamal ( 17 anni e 241 giorni ), mentre Bernal ha già lasciato dietro di sé nomi come Saviola ( 20 anni e 119 giorni ) E Cristian Tello ( 20 anni e 209 giorni ), completando così il Primi 5 storia del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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