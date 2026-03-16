Nel pomeriggio di ieri, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha vinto contro l'Oltrepò. Dopo la partita, Oddo ha dichiarato che la squadra ha giocato bene, anche se avrebbe potuto segnare di più. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan Futuro, con Oddo che ha commentato l’andamento dell’incontro senza fornire ulteriori dettagli.

Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo vince contro l'Oltrepò: decisivo il gol di Sardo. Al termine della sfida, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi. Con la vittoria di ieri, il diavolo sale al secondo posto in classifica a quota 45 punti, dietro alla Folgore Caratese, capolista del girone B di Serie D a quota 54 punti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore rossonero rilasciate nel post partita. Milan, le parole di Massimo Oddo sulla gara contro l'Oltrepò: "Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Oddo: “Abbiamo fatto una buona partita, avremmo potuto segnare di più”

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus-Cremonese, Spalletti a Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo dato continuità”

Squadra costretta a segnare il campo: "Altrimenti non avremmo potuto giocare"MONTECALVOLI "Ci siamo dovuti dar da fare di nuovo, facendo le righe del campo per poter giocare".

Aggiornamenti e notizie su Oddo Abbiamo fatto una buona partita...

Temi più discussi: Milan Futuro, Sardo regala la vittoria sul campo dell'Oltrepò: secondo posto in classifica; Vicenza-Padova. Play off, è la notte del derby. Ma c'è il rischio rinvio per maltempo; Fioretti loda la Bertram Non era facile ripartire dopo l’ottima Coppa Italia; Depurazione, diffida ad Amap: A Pioppo e Grisì non si può pagare un servizio che non c’è.

Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria sull'Oltrepò: Siamo stati bravi e concreti, successo voluto fortementeA margine della vittoria del Milan Futuro contro l'Oltrepò, il tecnico rossonero Massimo Oddo è intervenuto così al termine della partita. Di seguito le sue ... milannews.it

Oltrepò-Milan Futuro, vittoria rossonera. Oddo: Contento per la vittoria, si poteva fare di piùL'acquisto della sessione invernale ha deciso, con il primo gol con la sua nuova maglia, la sfida di campionato ... msn.com

Un crowdfunding molto speciale per la rassegna al Cinema Oddo - facebook.com facebook

Amici miei, anche #Pirlo #Costacurta #Nesta #Camoranesi #Oddo ecc ecc sono stati grandi giocatori. Ma allenare é un altro mestiere x.com