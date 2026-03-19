Un ex stretto collaboratore di Vladimir Putin ha pubblicato su Telegram un messaggio in cui chiede l’arresto di un alto funzionario russo, definendolo un criminale di guerra. La dichiarazione ha scatenato un terremoto politico a Mosca, portando alla luce tensioni interne e creando un clima di instabilità tra le fila del governo. La vicenda si sviluppa in un momento di grande fermento nel panorama politico russo.

Un terremoto politico sta scuotendo la Russia di Vladimir Putin nelle ultime ore, anche grazie a uno dei suoi ex fedelissimi. Stiamo parlando di Ilya Remslo, avvocato e blogger russo, oltre che ex membro della Camera pubblica collegata al Cremlino, che su Telegram ha divulgato un messaggio diviso in sei punti per spiegare il motivo del suo mancato sostegno al presidente russo. Poco dopo la diffusione sull’app messaggistica gestita da Pavel Durov, ha iniziato a girare voce che l’account dell’ex braccio destro di Putin fosse stato hackerato, ma l’autore ha smentito ogni voce sull’accaduto. Il ruolo di Remeslo nel governo di Mosca non va sottovalutato, visti i suoi precedenti: da avvocato ha denunciato attivisti, giornalisti ed oppositori politici, tra cui anche Alexei Navalny. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terremoto politico a Mosca, l’ex braccio destro di Putin lo smaschera su Telegram: “Va arrestato, è un criminale di guerra”

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