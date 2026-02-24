Guerra ai narcos almeno 26 morti in strada Ucciso anche il braccio destro del Mencho

Un'operazione contro il narcotraffico ha causato almeno 26 morti in strada, incluso il braccio destro di un noto capo cartello. Le forze di sicurezza messicane, con il coordinamento del ministro della difesa, hanno arrestato e poi eliminato una figura chiave del traffico di droga. Durante gli scontri, sono stati sequestrati armi e droga, testimonianza della violenza che accompagna questa lotta. La vicenda si aggiunge alle difficoltà nella repressione del narcotraffico nel paese.

© Quotidiano.net - Guerra ai narcos, almeno 26 morti in strada. Ucciso anche il braccio destro del Mencho

Una difficile e sanguinosa operazione di guerra in Messico, agli ordini del ministro della difesa Ricardo Trevilla Trejo, ha portato all’arresto e poi alla morte di Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", il narcotrafficante più ricercato al mondo dai tempi del Chapo. E alla morte di altri trenta narcotrafficanti circa, compreso il suo braccio destro "El Tuli" famoso per aver messo una generosa taglia su qualsiasi militare o poliziotto antidroga messicano. Non potrà pagarla per i venticinque militari caduti nello scontro a fuoco che ha portato alla morte del Mencho, il cui nascondiglio è stato identificato pedinando un’amante occasionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità. Leggi anche: Ucciso pure braccio destro di El Mencho Guerriglia in Messico: Ucciso El Mencho Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Guerra ai narcos, almeno 26 morti in strada. Ucciso anche il braccio destro del Mencho; Messico nel caos dopo l’uccisione del boss del narcotraffico El Mencho. Almeno 57 morti negli scontri; Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho, il ricercato numero 1 tra i narcos: almeno 26 morti; Messico, ucciso il boss El Mencho. Scontro tra narcos e forze dell'ordine. Messico a ferro e fuoco, guerra narcos dopo l’eliminazione del capo El Mencho: sparatorie, incendi e strade bloccateMessico a ferro e fuoco, guerra narcos dopo l'eliminazione del capo El Mencho: sparatorie, incendi e strade bloccate ... unita.it Messico, ucciso il capo dei narcos el Mencho. Incendi e violenze nel paese: almeno 26 vittimeIl capo del cartello messicano di Jalisco, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, morto in una operazione militare è prima rimasto ferito nel blitz per catturarlo a Tapalpa, Jalisco, a circa d ... ilsole24ore.com Messico, violenze coordinate dei narcos e decine di morti: clima da guerra civile dopo l’uccisione del boss “El Mencho” x.com Droga e guerra tra i clan rivali a Roma. trovata una bomba in un'auto rubata. «C'è una Panda sospetta» - facebook.com facebook