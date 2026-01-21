Terremoto oggi a Foggia scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena | avvertita in tutta la provincia

Oggi, nella provincia di Foggia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena. L'evento è stato avvertito in tutta la zona, secondo quanto riportato dall’INGV. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti, che continueranno a fornire aggiornamenti sulla sicurezza e sull’eventuale evoluzione della situazione.

