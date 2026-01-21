Terremoto oggi a Foggia scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena | avvertita in tutta la provincia
Oggi, nella provincia di Foggia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena. L'evento è stato avvertito in tutta la zona, secondo quanto riportato dall’INGV. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti, che continueranno a fornire aggiornamenti sulla sicurezza e sull’eventuale evoluzione della situazione.
Secondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia
Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a CataniaOggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità.
Argomenti discussi: Terremoto sul Gargano: nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro; Speciale 2025, un anno di terremoti; Terremoto sul Gargano: scossa lungo la costa con epicentro a 14 km da Lesina e San Nicandro; 15mila terremoti in Italia nel 2025, il più forte in provincia di Foggia.
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena ... fanpage.it
Terremoto oggi a Foggia, 2.0 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: diverse scosse a MacerataTerremoto oggi a Foggia da 2.0 di magnitudo sulla scala Richter: tutti i dettagli e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV Torniamo anche oggi – come d’abitudine consolidata qui tra le pagine ... ilsussidiario.net
Paura nel Messinese, ancora una scossa di terremoto: il sisma è stato percepito nella notte https://qds.it/terremoto-mesina-oggi-mercoledi-21-magnitudo-3-6-militello-rosmarino-epicentro-genanio-cronaca-ingv/#google_vignette - facebook.com facebook
Italia a rischio sismico: dal terremoto di oggi a Ravenna alle 5 scosse più devastanti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.