Terremoto oggi 19 marzo in Friuli scossa di magnitudo 3.9 avvertita in provincia di Udine

Oggi, 19 marzo, alle 11:28, in Friuli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. La scossa è stata avvertita nella provincia di Udine. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti. La situazione rimane sotto controllo e le autorità monitorano eventuali sviluppi.