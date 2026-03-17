Fregene al via la riqualificazione del parco di via Maiori | gli interventi

Oggi a Fregene sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco di via Maiori. L’intervento prevede interventi di sistemazione e valorizzazione dell’area verde, che coinvolgono la riqualificazione degli spazi e il miglioramento delle infrastrutture presenti. L’attività fa parte di un programma più ampio di interventi sui parchi pubblici del territorio, finalizzato a rinnovare e rendere più fruibili le aree verdi della zona.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – Rientra tra le attività di sistemazione e valorizzazione dei parchi del territorio l’intervento avviato oggi presso il parco di via Maiori, a Fregene. I lavori, attesi da tempo dai cittadini, si concluderanno indicativamente nei primi giorni di aprile e consentiranno di restituire alla comunità un’area giochi più sicura, moderna e accogliente. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata sotto la torre scivolo, una nuova struttura a tre torri con ponte a corde. Tra le altre opere in programma: la fornitura e installazione di due giochi a molla e di un gioco di abilità, la riverniciatura del tavolo da picnic, oltre alla riparazione del ponticello in legno e delle corde del gioco multifunzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Al via l’attesa riqualificazione del verde urbano: tra gli interventi anche il restyling di via Circe a MondelloTra i primi interventi previsti rientra anche la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Circe, a Mondello, da anni in condizioni critiche a causa... Parco della Lucchina: al via la più grande riqualificazione del verde nel municipio XIVEntro giugno 2026 partiranno i lavori, dalla durata di dodici mesi, che interesseranno lo spazio verde compreso da via Cesira Fiori, via Camilla...