Terme una nuova offerta culturale Giani | Il futuro non sono solo le acque importante la presenza Unesco

A Montecatini, il 19 marzo 2026, si annuncia una nuova proposta culturale legata alle Terme. Il rappresentante regionale ha dichiarato che non si intende rallentare la vendita degli immobili delle strutture termali, precisando che il futuro non si basa esclusivamente sulle acque e sottolineando l’importanza della presenza Unesco.

Montecatini, 19 marzo 2026 – “Questo non è il momento in cui rallentare la procedura di vendita dei beni immobili delle Terme. La Regione, il Comune, e l’offerta irrevocabile di acquisto presentata da un soggetto privato hanno presentato dei progetti che possono consentire la conclusione della procedura di concordato preventivo in continuità e dare il via a una nuova fase per Montecatini”. Il governatore Eugenio Giani ha deciso di partecipare di persona, insieme al sindaco Claudio Del Rosso, all’amministratore della società Luca Quercioli e i dirigenti di Regione e Comune, al vertice tenuto martedì al ministero dei beni culturali. Tra i funzionari del dicastero presenti c’era anche Maria Assunta Peci, responsabile del servizio Unesco alla segreteria generale del ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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