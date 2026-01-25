Arriva l’offerta per le Terme di Montecatini L’annuncio di Giani in diretta | Così facciamo ripartire la città

Un imprenditore privato italiano ha presentato un’offerta per rilevare le Terme di Montecatini, inclusi l’istituto Grocco, Leopoldine e altri immobili strategici. L’annuncio è stato dato da Giani in diretta, con l’obiettivo di rilanciare la città e favorire la ripresa economica del settore termale. Questa proposta si inserisce in un contesto di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e industriale di Montecatini.

Montecatini, 25 gennaio 2026 – Un imprenditore privato italiano ha presentato un’offerta per rilevare Leopoldine, con l’annesso istituto Grocco, Salute, e tutti gli immobili strategici e non delle Terme che sono rimasti al di fuori delle offerte di Regione, Comune e Fondazione Caript. Alle Leopoldine sarebbe prevista la nascita di una struttura ricettiva a sei stelle con piscina termale, accessibile anche da soggetti esterni, mentre alla Salute prenderebbe vita una piscina ludica. L’operazione, tra l’acquisto dei beni, che sarà definito attraverso un bando di gara, e i lavori di ristrutturazione dovrebbe richiedere una spesa complessiva da circa 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Montecatini, concordato per le Terme. Ancora un anno di proroga. I passaggi alla RegioneMontecatini Terme ottiene una proroga di un anno per il concordato preventivo delle sue terme, estendendo la continuità aziendale fino a dicembre 2025.

